Crysis, ancora prima di essere un meme, è una serie di videogiochi che è diventata famosa forse per i motivi sbagliati, anche se poi gli sviluppatori ci hanno marciato sopra. Il primo capitolo era così pesante a livello grafico che ben pochi computer potevano farlo girare con efficacia. Anche dopo oltre un decennio, questa tradizione continua.

Una premessa importante per quello che è successo recentemente. L‘account Twitter ufficiale di Crysis si è fatto sentire con un post dopo 4 anni dall’ultimo. Questo, visto che il tweet non è stato fatto il primo aprile, indica il possibile arrivo di un nuovo capitolo della saga videoludica.

Nessun’altro annuncio ha seguito il suddetto tweet, ne dagli sviluppatori, ne dal publisher, ovvero EA. Detto questo, il resto del mondo ha iniziato a sbizzarrirsi a tono sul fatto che arriverà un altro gioco in grado di fondere i pc da gaming, oltre che le console le quali sono sempre un passo indietro in certi casi.

Crysis: un nuovo capitolo in arrivo

La Crytek, la casa sviluppatrice, ha aspettato molto prima di poter iniziare a sviluppare un nuovo gioco della saga. La tecnologia attuale sarà in grado di reggere un nuovo Crysis? Sicuramente si, ma sarà comunque interessante vedere che genere di gioco faranno arrivare su un mercato già in fibrillazione.

RECEIVING DATA — Crysis (@Crysis) April 13, 2020

Resta anche un’altra possibile via, una remaster di uno dei capitoli precedenti. Una possibilità visto il mercato attuale in cui questo genere di ripubblicazioni è alquanto frequente. Non resta che aspettare un altro segnale su Twitter, o magari da qualche altra parte. Siamo tutti in attesa.