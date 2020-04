Il 2020 è un anno in cui in moltissimi stanno parlando della possibile abolizione di bollo auto e canone Rai, tutto è iniziato con la pubblicazione di un articolo in cui si millantava una simile possibilità con decorrenza immediata. La frequenza di rimbalzo sui social e nella rete è stata talmente elevata da generare scalpore e speranza in milioni di consumatori.

Sfortunatamente, tuttavia, il tempo ha svelato ufficialmente la verità che si celava alle sue spalle, niente di quanto circolato in rete era vero, si è rivelata essere una fake news bella e buona creata a regola d’arte per illudere i consumatori e facilitare il collegamento ad un determinato sito internet. Il motivo per cui non avreste dovuto nemmeno credere a questa eventualità è puramente economico, lo Stato Italiano al giorno d’oggi non può assolutamente privarsi dei 7,5 miliardi di euro di introiti garantiti e generati dalle suddette imposte tutti gli anni.

Bollo auto e Canone Rai: ecco chi non paga le tasse

Il bollo auto non può in nessun modo essere evitato dagli utenti, a meno che ovviamente non si sia in possesso di alcun mezzo di locomozione (le scadenze di questi mesi sono prorogate fino al 30 giugno 2020). Parlando invece del canone Rai, solamente gli over 75 o coloro che hanno dichiarato meno di 7000 euro di redditi possono presentare richiesta di esenzione.

Prestate attenzione, la procedura non è automatica, sarà necessario scaricare il modulo dal sito dell’Agenzia delle Entrate e presentarlo allo sportello (o per via telematica); allo stesso modo non verrà corrisposto alcun rimborso, ma si parlerà solo ed esclusivamente di esenzione dai pagamenti futuri.