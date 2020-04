Sono tanti gli italiani che vorrebbero abbandonare l’auto a favore di una bici elettrica. Nella maggior parte dei casi la congestione del traffico, il prezzo dei carburanti e lo stress nel trovare parcheggio fanno albergare nelle nostre menti l’idea di passare alla mobilità eco sostenibile. Ad ogni modo, come spesso avviene, siamo portati a rivalutare la questione a causa dei prezzi elevati che il mercato propone per un modello dalle performance ben bilanciate.

Grazie ad un nuovo decreto statale le Regioni sono state autorizzate ad elargire un bonus da 1.500 euro a favore dell’acquisto di una eBike Gratis presso i rivenditori aderenti. Per riuscire ad accedere ai benefit sopra citati è stato creato un vadenecum per l’abbattimento dei veicoli inquinanti con tanto di tempistiche e possibilità di riscattare vantaggi in alcune Regioni. Ecco cosa prevede.

Incentivi bici elettrica gratuita: ottieni il tuo buono per viaggiare nel rispetto dell’ambiente

Pratiche, comode e vantaggiose dal punto di vista dei costi. Una bicicletta elettrica è un dispositivo pieghevole che non richiede carburante e non è soggetta alle regolamentazioni stradali per l’immatricolazione. Questo basterebbe a valutare l’acquisto di uno di questi straordinari dispositivi di uso quotidiano. Attraverso gli incentivi rottamazione il sogno diventa realtà.

Per chi dismette una vettura a quattro ruote con classe Euro 3 o inferiore si confermano 1500 euro. Chi, invece, si libera di ciclomotori o motoveicoli racimola 500 euro. Si deve procedere entro il 31 Dicembre 2021, il che lascia un’ampia finestra temporale per procedere verso chi risiede in una di queste fortunate Regioni Italiane:

Campania

Lazio

Liguria

Lombardia

Piemonte

Puglia

Sicilia

Toscana

Umbria

Veneto

Termini e condizioni saranno chiarite con apposito comunicato da rilasciarsi a breve. Nel frattempo si anticipa che il medesimo monte Euro potrà essere convertito in abbonamenti a mezzi pubblici oppure per l’utilizzo della mobilità in sharing. Sicuramente un’ottima iniziativa per chi viene oppresso dalla demonizzazione dei combustibili e desidera spostarsi in maniera più economica (si pensi alla ricarica elettrica in ufficio a costo zero), agevole (addio traffico delle ore di punta) e rispettosa dell’ambiente.