I gestori telefonici Tim, Vodafone e Wind Tre continuano ad essere messi in discussione da moltissimi loro clienti per i numerosi aumenti telefonici. Purtroppo le rimodulazioni telefoniche sono sempre dietro l’angolo e questa volta a ricevere il fatidico SMS d’avviso saranno numerosi clienti privati TIM. Ecco qualche dettaglio in più.

Aumenti telefonici: ecco quali sono le tariffe telefoniche colpite

Con il classico SMS, il gestore telefonico TIM comunicherà ai suoi cliente l’arrivo delle rimodulazioni telefoniche nel mese di Aprile, il ventotto. Non si conoscono ancora i dettagli dell’aumento, ma a quanto pare per il gestore telefonico blu sarà necessario aumentare i costi per migliorare il servizio e tutte le sue prestazioni.

Secondo alcune indiscrezioni, i consumatori che riceveranno l’aumento e decideranno di accettarlo potranno scegliere di attivare i minuti illimitati per sempre oppure 20GB di traffico dati al mese per la durata di un anno. Coloro che decideranno di non accettarlo potranno disattivare l’offerta senza dover sostenere alcun tipo di costo tramite l’aiuto di un dipendente del centro store ufficiale oppure compilando i moduli appositi sul sito ufficiale Tim.

Il messaggio d’avviso che sarà inviato dal gestore sarà molto simile al seguente: “Modifica contrattuale: Per esigenze legate all’evoluzione del mercato, dal 28/04/2019 la tua offerta costerà 1,99 Euro in più al mese. Solo per te […] Entro il 27/04/2019, puoi recedere o cambiare operatore, senza penali né costi di disattivazione e mantenere attiva la rateizzazione del prodotto, compilando su tim.it i moduli di “diritto di recesso” e “cessazione linea” o inviandoli via PEC a disattivazioni_clienti privati@pec.telecomitalia.it o andando nei negozi TIM. Info su tim.it/info o chiama il 409168“.