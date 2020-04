App per bruciare calorie: ecco la lista delle più efficaci

A più di un mese dall'inizio della quarantena causata dal Coronavirus, la voglia di mangiare per noia è tanta. Si iniziano a notare quei chiletti in più che tanto odiamo. Ecco quindi, le migliori app da scaricare per bruciare grassi senza la necessità di uscire di casa.

Il Coronavirus ha portato la popolazione a restare a casa per un periodo di tempo piuttosto lungo. Ciò ci ha sicuramente resi più uniti ma anche propensi al mangiare più del solito. A chi non è capitato di non saper più cosa fare in casa, trovando come unica soluzione contro stress e noia, il cibo? A questo punto, anziché poltrire, è bene fare un po’ di sana palestra in casa per poter trarre dei benefici fisici ma soprattutto mentali. Esistono molte app che ci permettono di allenare ogni tipo di muscolo e di correggere determinate parti del corpo, ma in pochissime ci soddisfano a tal punto da farci bruciare le giuste calorie. Ecco una lista delle migliori.

App per bruciare calorie: le più utili sono qui sotto elencate