Oggi mercoledì 15 aprile 2020 è l’ultimo giorno che l’operatore 1Mobile permette di attivare alcune offerte, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto. Nelle ultime settimane l’operatore virtuale ha prorogato il proprio portafoglio di opzioni tariffarie ricaricabili.

Le offerte coinvolte sono caratterizzate dal meccanismo che comporta l’aumento dei Giga e la riduzione del prezzo in seguito a tre mesi. Si chiamano 75XPlus Reward e Large Plus Reward. Ricordiamoci insieme cosa offrono.

1Mobile: ultimo giorno per attivare alcune delle sue offerte

Partiamo subito con l’offerta denominata 75XPlus Reward che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 75 GB di traffico internet in 4G alla massima velocità disponibile al prezzo di 9.99 euro al mese. A partire dalla terza mensilità, l’operatore aggiungerà ben 15 GB di traffico gratuitamente, riducendo il prezzo dell’offerta a soli 7.99 euro al mese.

Segue la Large Plus Reward che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 40 SMS verso tutti i numeri nazionali e 35 GB di traffico internet in 4G alla massima velocità disponibile al prezzo di 6.99 euro al mese. Anche in questo caso a partire dalla terza mensilità l’operatore regalerà 15 GB di traffico internet al mese, portando il costo della propria offerta a 5.99 euro al mese.

Entrambe le offerte appena presentata si rivolgono ai nuovi clienti in portabilità provenienti da Tim, WindTre, Iliad, Fastweb Mobile e qualsiasi altro operatore virtuale Vodafone escluso. I contributi di attivazione ammontano rispettivamente a 10 e 8 euro. Per scoprire maggiori dettagli non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.