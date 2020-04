WiFi Gratis: il futuro per dire addio a TIM, Vodafone, WindTre e Iliad

Chiunque voglia connettersi stabilmente ad Internet fuori casa ha sostanzialmente due scelte: offerta 4G concessa da ISP oppure WiFi Free Point da usare in alcune location specifiche. In questo ultimo caso ci si limita all’utilizzo di una connessione di rete circoscritta ad Aree di Servizio, parchi e pochi altri locali pubblici.

Con l’avvento del progetto Piazza WiFi Italia le cose cambiano a favore di 7500 Comuni in cui si prevede l’inclusione di una maxi rete libera da accedere tramite smartphone, tablet ed altri dispositivi senza imposizione di costi per il rinnovo di eventuali abbonamenti. Ciò significa che molti potranno utilizzare finalmente l’alternativa migliore alle tariffe proposte da TIM, Vodafone, WindTre, Iliad e gli altri MVNO. Tutto a costo zero dopo una semplice procedura di registrazione ed identificazione che passa per una nuova app gratuita già pubblicata negli store di Android ed iOS. Vediamo come funziona.

WiFi Free for Italy: la connessione Internet diventa gratuita per tutti

Una mappa degli hotspot Free segna l’avanzare di un progetto che accomuna tutti i cittadini italiani ed i turisti. Chiunque può accedere alle Clearnet dopo aver installato l’applicazione. Entro la fine del 2020 ogni utente avrà la possibilità di connettersi fino a 30 Mbps in rete una volta registrato il proprio account personale.

Allo stato attuale il livello di avanzamento è in uno stadio avanzato e conta di completarsi entro fine anno a meno di particolari stravolgimenti. Tutti gli sviluppi per la rete alternativa migliore di sempre si possono seguire attraverso il sito ufficiale del progetto voluto dal Ministero per lo Sviluppo Economico che finanzia l’opera di Infratel per la messa in posa dei punti di accesso liberi.