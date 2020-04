L’emergenza Coronavirus sta avendo ripercussioni in diversi campi della nostra vita. A causa delle norme sul distanziamento sociale, le persone in Italia e nel mondo sono costrette ad una quarantena forzata. Non potendo incontrare amici, parenti e colleghi, WhatsApp è diventata una sorta di piazza virtuale.

WhatsApp, la chat mette un limite per la lunghezza dei video

A causa della natura globale di questa emergenza, il traffico di WhatsApp è aumentato esponenzialmente rispetto allo scorso anno. I numeri indicano che in questi giorni già si sono raggiunte vette elevate per la portata dei messaggi.

Il traffico in perenne aumento della chat sta facendo affiorare una preoccupazione sempre crescente tra gli sviluppatori. Anche lo stesso Mark Zuckerberg ha espresso tutta la sua perplessità su una possibile futura resa dei server. Non è possibile escludere a priori, infatti, che i server potrebbero anche non reggere il lungo stress a cui sono chiamati.

L’obiettivo di WhatsApp è quello di massimizzare i risultati e di evitare per quanto possibile ogni problema. Una soluzione potrebbe essere in un limite pensato dagli sviluppatori per la condivisione dei video. Allo stato attuale, su WhatsApp è possibile condividere dei filmati con gli amici per una durata non superiore ai 15 secondi. Il limite quindi è stato dimezzato rispetto al recente passato.

In questo modo si potrebbe creare un diversivo per aggirare il sovraccarico dei server. Ovviamente, questa soluzione non è definitiva. Non è scontato, infatti, che a breve – specie se l’emergenza continuerà – potrebbero essere imposte ulteriori restrizioni al servizio.