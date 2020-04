WhatsApp: in arrivo un aggiornamento tutto nuovo per cambiare la chat

L’ultimo periodo non è stato di certo idilliaco anche se WhatsApp ha aiutato molto le persone che si sono ritrovate a stare chiuse in casa. Ora come ora sembra infatti che tutti abbiano utilizzato l’app ancora di più, vista l’impossibilità di vedersi.

La nota piattaforma serve ancor di più e tutti gli aggiornamenti previsti arriveranno regolarmente. A quanto pare infatti qualcosa di innovativo è previsto per le prossime settimane, soprattutto perché l’app in versione beta sta continuando ad aggiornarsi. Questo sarebbe un buon indicatore per capire che nuovi aggiornamenti sono pronti per arrivare su WhatsApp. Dopo aver accolto dunque alcuni update che hanno provveduto a sistemare qualche piccolo bug, ora il pubblico attende le vere novità.

WhatsApp: il prossimo aggiornamento potrebbe portare la nuova funzione di protezione del backup e la ricerca avanzata

WhatsApp sta lavorando alacremente per gli utenti, in modo da provvedere all’aggiornamento della piattaforma anche in questi periodo inusuale. A quanto pare le ultime informazioni trapelate sul web lascerebbero trasparire la volontà di inserire due nuove feature.

La prima è Protect Backup, soluzione che permetterà di proteggere il proprio backup su Google Drive con tanto di password. La seconda soluzione è invece una vera e propria sorpresa: l’aggiornamento potrebbe portare la nuova ricerca avanzata. Questa possibilità permetterà agli utenti di ricercare in chat non solo le parole ma anche gli audio, i video, le foto e tutti i media inviati e ricevuti.

Attualmente non ci sono notizie sull’arrivo di questo nuovo aggiornamento, ma non appena qualcosa dovesse muoversi provvederemo ad aggiornarvi.