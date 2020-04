L’offerta da 7 euro al mese lanciata nel periodo da Vodafone vuole essere sicuramente la migliore compagna di viaggio per tutti gli utenti che decidono di avvicinarsi per la prima volta all’azienda, a patto però che siano disposti a richiedere la portabilità del proprio numero originario.

La soluzione descritta nel nostro articolo risulta essere raggiungibile in via esclusiva in versione operator attack, ciò sta a significare che potrà essere richiesta solamente se il consumatore provvederà a cambiare definitivamente l’operatore di appartenenza. A differenza di quanto accade in seno a WindTre, in questo caso però non è presente alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che se non si dovesse trovare bene potrà comunque richiedere il cambio operatore, senza rischiare di pagare penali.

L’attivazione è possibile solamente per i clienti di Iliad o di un MVNO, con portabilità obbligatoria, nonché pagamento iniziale di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile; la richiesta potrà essere presentata direttamente sul sito ufficiale, con spedizione gratuita presso il domicilio.

Vodafone: le offerte migliori del periodo

All’interno della promozione l’utente si ritroverà ad avere la possibilità di mettere le mani su 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando anche per SMS e minuti illimitati da utilizzare verso ogni operatore telefonico in Italia. Il costo fisso da sostenere non varia in relazione alla provenienza, infatti si dovranno comunque versare soli 7 euro al mese, tutti direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile.

Se interessati, ricordiamo che la massima velocità di navigazione garantita corrisponde esattamente a 600Mbps in download.