Il nuovo operatore telefonico Very Mobile sta attirando l’attenzione dei nuovi clienti, cercando di avvicinarsi il più possibile alla concorrenza.

Per raggiungere questo traguardo, l’operatore appartenente a Wind Tre sta proponendo le seguenti offerte: Very 4.99 e Very 11.99. Entrambe sono messe a disposizione in versione operator attack, ovvero l’attivazione è limitata per alcuni operatori telefonici.

Non ci sono date di scadenza a riguado, quindi si presume che siano attivabili fino a nuova comunicazione.

Per chi non conoscesse questo operatore, si tratta di una nuova compania telefonica che è entrata da poco tempo sul mercato italiano delle telecomunicazioni. Come già detto si tratta del secondo brand di Wind Tre, avendo anche la stessa società di provenienza CK Hutchison Holdings Ltd.

Very 4.99 e Very 11.99 per i nuovi clienti

Prima di entrare nei particolari, c’è da dire che le due offerte sono composte da un grande numero di minuti, sms e giga in modo da sfruttare il proprio smartphone al meglio delle proprie capacità.

L’offerta Very 4.99 propone minuti illimitati per rimanere in contatto con tutti i numeri fissi-mobili nazionali senza scatto alla risposta, sms illimitati verso tutti e 30 giga in 4G. Il costo mensile previsto è di soli 4,99 Euro. L’attivazione è aperta ai clienti che attualmente si trovano con PosteMobile, Fastweb, CoopVoce, Digi Mobil e tanti altri operatori virtuali, fatta eccezione di ho.mobile e Kena Mobile.

L’altra offerta, Very 11.99 prevede minuti illimitati verso qualsiasi numero nazionale fisso-mobile senza scatto alla risposta, sms illimitati verso tutti e 30 giga di traffico dati in 4G. Il costo mensile è di 11,99 Euro ed è attivabile dai clienti Tim, Vodafone, Wind, 3 Italia, Iliad ho.mobile e Kena Mobile.