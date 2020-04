Le truffe legate ai conti correnti della maggior parte degli istituti bancari del nostro paese possono essere davvero molto pericolose, ogni utente deve prestare la massima attenzione ai rischi che potrebbe correre, nonostante comunque il suo denaro sia sempre al sicuro.

Avete capito bene, il meccanismo che vi racconteremo non sfrutta una mancanza dell’azienda in sé, quanto proprio la non capacità del consumatore di prestare l’attenzione che effettivamente dovrebbe. Troppo spesso si arriva a credere ad occhi chiusi a ciò che si legge in rete, lo dimostra in primis il grande clamore che suscitano le numerosissime fake news pubblicate nell’ultimo periodo (come l’abolizione del canone rai e del bollo auto).

Truffe conti correnti: come si sviluppa l’inganno

Le truffe hanno inizio con un innocuo invio di un messaggio di posta elettronica in cui il malvivente si finge l’azienda di riferimento; all’interno si trovano frasi create appositamente per gettare nello sconforto chi, in parole povere, pensa di rischiare il furto dei dati sensibili, o un accesso indesiderato al proprio account.

La promessa dell’e-mail è di risolvere tutto, semplicemente premendo il link inserito all’interno della stessa, il collegamento, sempre leggendo quanto scritto, dovrebbe portare direttamente al sito ufficiale dell’istituto di credito, dal quale poi cambiare le credenziali d’accesso. Peccato che a conti fatti sia tutto falso, il link vi indirizzerà su un portale identico all’originale, ma salvato su un server gestito dal malvivente, il quale potrà memorizzare tutti i dati che andrete ad inserire.

Coloro che seguiranno le indicazioni si ritroveranno con il conto corrente completamente svuotato; prestate attenzione, non fidatevi dei messaggi di questo tipo, ricordate che le aziende non ne inviano mai, senza che ne abbiate fatta richiesta.