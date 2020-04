A causa dell’emergenza Coronavirus che, in poche settimane, ha interessato l’intero paese, si sono moltiplicate in tutta Italia le truffe digitali messe in atto da Hacker e Cyber Criminali. Sono sempre di più, infatti, i consumatori che ogni giorno cadono nell’inganno delle centinaia di migliaia di mail Phishing inviate. A quanto pare, però, di recente i truffatori sembrerebbero aver cambiato la propria esca, iniziando quindi a sfruttare il malcontento generale sulla questione del canone Rai e promettendo agli utenti dei finti rimborsi dell’intera tassa. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Canone Rai: nuova truffa sui falsi rimborsi, ecco come difendersi

Negli ultimi giorni migliaia di consumatori Italiani hanno ricevuto decine e decine di mail Spam provenienti dall’Agenzia delle Entrate. Secondo quanto segnalato dagli utenti interessati, quindi, le finte mail ricevute sembrerebbero citare un’ipotetico rimborso del contributo recentemente versato per il canone Rai. Ecco di seguito il testo del messaggio:

“Gentile contribuente, con la presente desideriamo informarla che le è stato riconosciuto il diritto parziale al rimborso del canone Rai, per un ammontare di xx,xx euro. A causa di un errore nel calcolo automatico, Lei ha versato una cifra in eccesso rispetto al dovuto e ha quindi diritto al rimborso della somma. Una volta inviata la richiesta l’importo accreditato sarà visualizzato sul suo estratto conto secondo i tempi previsti dalla sua banca.”

Ovviamente nulla di quanto riportato nel messaggio risulta essere vero. Nonostante le mail possano sembrare ufficiali, in realtà gli Hacker sfruttano il nome dell’Agenzia delle Entrate per colpire il maggior numero possibile di utenti. Fate quindi attenzione a questa mail poiché, cliccando sul link presente all’interno di quest’ultima, i truffatori potranno visualizzare in chiaro tutte le vostre coordinate bancarie.