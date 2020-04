Fino al 17 aprile sul sito ufficiale Trony è stata lanciata una campagna promozionale decisamente interessante, gli utenti possono approfittare dei prezzi più bassi, ricevendo nel contempo la merce gratuitamente presso il proprio domicilio.

A differenza del volantino Trony discusso nei giorni scorsi, e limitato solamente ad una ristretta cerchia di regioni sul territorio, tutti gli sconti che vi racconteremo nell’articolo sono da considerarsi a disposizione di ogni consumatore in Italia. La spedizione è gratuita su ogni compravendita, al netto di eventuali indicazioni alternative.

Volantino Trony: tutti gli sconti attualmente attivi

Osservando da vicino il mondo degli smartphone, ecco arrivare alcune occasioni, a partire dal Samsung Galaxy A30s in vendita a 199 euro, oppure l’ottimo Galaxy S10e a 439 euro, due modelli in parte antitetici, ma comunque accomunati da buone prestazioni complessive.

Il migliore rapporto qualità/prezzo risulta essere rappresentato dallo Xiaomi Redmi Note 8 Pro (nella versione 6GB di RAM e 128GB di memoria interna), in vendita a 239 euro, un must-have da non lasciarsi sfuggire proprio per la qualità generale. L’ultimo terminale consigliato per garantirsi un risparmio massimo è l’LG Q60, attualmente acquistabile a 149 euro.

Da non trascurare, per gli amanti del mondo Apple, anche le AirPods in vendita a soli 139 euro. Naturalmente il volantino Trony estende le proprie possibilità anche verso altre categorie merceologiche dai prezzi decisamente interessanti, il nostro consiglio è di collegarvi sul sito ufficiale per scoprire le varie scelte a cui è possibile affidarsi.