Tim, Vodafone, WindTre, Iliad: nessun down per le reti ma velocità ridotta

L’emergenza sanitaria che sta coinvolgendo l’intero territorio italiano sta portando ad un uso massiccio delle reti degli operatori telefonici, i quali potrebbero rischiare di andare in down completamente. Il dover rimanere a casa per tempi lunghi si è dimostrato una chance perfetta per iniziare ad approfittare di abbonamenti a servizi streaming, giochi online o semplicemente navigare sui social portando anche quegli utenti che prima utilizzavano poco la linea ad utilizzarla quotidianamente.

La possibilità, dunque, che le reti diventino sature non è esclusa, d’altronde il fenomeno potrebbe interessare anche altre parti del mondo visto che, negli Stati Uniti, lo stesso Zuckerberg ha ammesso che se l’uso dovesse rimanere così massiccio, persino i server di Facebook potrebbero fondersi.

TIM, Vodafone, WINDTRE, Iliad: hai notato problemi alla tua rete? Ecco come controllarla

Aver avuto dei problemi di linea, dunque, sembra un elemento in comune tra tantissime persone, soprattutto dove la densità abitativa è molto elevata. Al fine di capire si si tratti di un problema personale o di un problema a livello provinciale/regionale/nazionale, la miglior opzione è ricorrere a downdetector.it . Questo tool, interamente gratuito e disponibile via web, consente a chiunque sia interessato di monitorare e segnalare eventuali disservizi; all’interno del sito non sono presenti solo gli operatori telefonici ma bensì anche tutti quei servizi legati alla connessione internet come piattaforme di gioco, siti streaming, home banking e così via.

Concludiamo, infine, informando i nostri lettori che l’utilizzo di Downdetector è totalmente gratuito e non richiede nessun tipo di iscrizione o pagamento a tal fine.