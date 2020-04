TIM, rivoluzione delle eSIM: come attivare una rete virtuale

Una delle grandi priorità di TIM è la leadership nel campo dei servizi. Nel corso di questi ultimi mesi, il team commerciale non ha pensato esclusivamente alle promozioni low cost ma ha cercato anche di garantire degli extra a tutti coloro che già sono abbonati o che desiderano creare un nuovo piano.

TIM, con le eSIM è ora possibile attivare una rete virtuale

Uno dei servizi maggiormente apprezzati da TIM nelle ultime settimane è quello delle eSIM. Tutti i clienti della compagnia telefonia potranno quindi utilizzare, attraverso il loro smartphone, anche una rete virtuale.

Tante persone, anche aspiranti clienti di TIM, sono state incuriosite dallo strumento delle eSIM. Anche attraverso i nostri canali ci sono arrivate richieste di chiarimento circa le principali differenza tra le schede virtuali dalle SIM tradizionali.

In casa TIM non sono previsti importanti modifiche per quanto concerne i costi. Sia per l’acquisto di una eSIM sia per l’acquisto di una normale scheda SIM, il prezzo previsto in casa TIM si attesta sui 10 euro.

Le naturali differenze tra eSIM e le tradizionali SIM sono nel metodo di attivazione e nella compatibilità. Per quanto concerne il metodo di attivazione, ogni clienti che acquista una eSIM avrà a sua disposizione un codice QR. Questo codice sarà necessario per attivare la rete virtuale sul proprio dispositivo. Inoltre, il codice QR può essere utilizzato in sostituzione dei PIN e PUK.

Per quanto concerne la compatibilità, invece, ad oggi le eSIM di TIM potranno essere utilizzate solo su un recente modello di iPhone.