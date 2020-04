Il mondo del collezionismo nutre particolare interesse per i vecchi telefonini, i quali rappresentano una possibilità reale di mettere da parte un gruzzoletto di soldi. Motorola, Nokia, LG, Ericsson e molte altre ancora: i brand che fino a pochi anni fa erano i top del settore erano molto diversi dagli attuali, ma nulla aveva importanza se il proprio cellulare consentiva di fare squilli ed inviare gli sms, visto che questo era l’importante! Questi stessi telefonini che oggi potrebbero apparire inutili, in realtà come suggerito in apertura, risultano essere rilevanti per chi li colleziona.

Telefonini anni 80 e 90: la lista dei modelli più ricercati

Esistono numerosi modelli di telefonini e non tutti valgono alla stessa maniera: alcuni si differenziano grazie al numero limitato di pezzi presenti nel mondo e acquistabili. Da ciò ne discende che più il telefono è raro, più questo varrà sebbene vi sia un’altra caratteristica molto importante per spuntare un buon prezzo di vendita: lo stato di conservazione dell’oggetto. Non abbiamo paura, infatti, di dire che questa ultimo punto costituisce ben il 90% del prezzo.

In ogni caso, per ciò che riguarda i telefonini che attualmente risultano di voga, questi sono: