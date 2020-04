Mai come in questi giorni, la televisione si sta rivelando una grande compagnia per i cittadini che, a causa della quarantena forzata, sono costretti a restare nelle loro abitazioni. Tra serie tv e film, i palinsesti di Sky continuano ad essere ricchi di eventi, anche in assenza di sport e calcio.

Sky, gli utenti hanno a loro disposizione questi due regali speciali

Anche nel mese di Aprile, oltre all’offerta televisiva, il gruppo commerciale di Sky continua ad investire in promozioni volte a premiare la fedeltà degli utenti. A disposizione del pubblico ci sono queste due promozioni molto vantaggiose.

La prima offerta è quella relativa al decoder di nuova generazione, Sky Q. Tutti coloro che risultano essere abbonati da più di sei anni, con relativa iscrizione al programma Extra, potranno acquistare il dispositivo ad un prezzo scontato di 49 euro invece di 99 euro.

Tutti coloro che avranno a disposizione il decoder SkyQ potranno usufruire anche di una serie di servizi opzionali ai canali satellitari. In primo luogo, per alcuni eventi sarà disponibile la visione in 4K. In seconda battuta, poi, attraverso il telecomando sarà possibile accedere ad app quali Netflix, Mediaset Play e DAZN.

Il secondo regalo di Sky per i suoi clienti è quello relativo al pacchetto Intrattenimento Plus. Chi è attualmente abbonato ai ticket Famiglia e Cinema potrà acquistare un piano di visione di Netflix ad un costo scontato rispetto al normale listino. Il prezzo mensile sarà di 6,99 euro al mese per una sottoscrizione a Netflix Standard. Per Netflix Premium, invece, il prezzo sarà di 10,99 euro.