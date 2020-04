Poiché la pandemia di Coronavirus continua a sopraffare il settore sanitario, uno dei bisogni più chiari è una fornitura più affidabile di ventilatori. Per sfruttare al massimo i dispositivi salvavita, i produttori si stanno rivolgendo a nuovi design che sono più veloci e più convenienti da realizzare. Le schede per computer Raspberry Pi sono diventate un componente di riferimento.

Tom’s Hardware riferisce che la Raspberry Pi Foundation sta aumentando la produzione delle sue schede Pi Zero per aiutare i produttori a disporre di unità sufficienti per tenere il passo con l’elevata domanda di ventilatori.

Raspberry Pi: la produzione di schede avverrà su stock, di conseguenza sarà più rapida

Un altro motivo per cui le schede Raspberry Pi sono ideali per i ventilatori è la capacità dell’azienda di fornirle rapidamente. Eben Upton, CEO e fondatore dell’azienda, ha dichiarato che “L’azienda costruisce su stock anziché su ordinazione, quindi generalmente abbiamo prodotti disponibili o in cantiere con tempi di consegna brevi“.

La società ha realizzato 192.000 schede Pi Zero e Pi Zero W nel primo trimestre del 2020. L’obiettivo di produzione dell’azienda è 250.000 nel secondo trimestre dell’anno. Upton ha affermato che, per quanto ne sappia, questa è la prima volta che le schede Raspberry Pi vengono utilizzate come componenti di dispositivi medici.

È incoraggiante vedere i produttori diventare un po’ più creativi con i loro progetti. Speriamo che questo approccio aiuti a portare più ventilatori sul mercato e a salvare più vite.