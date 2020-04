Siamo alle solite. Questa volta tocca a Poste Italiane, involontariamente complice di una inedita truffa ai danni dei suoi fedeli clienti. In un evidente tentativo di phishing online gli attacker hanno previsto l’inoltro di una mail in cui si promette (udite udite”) un regalo simbolico da 1000 euro. Tutto fumo negli occhi per affiliati che rischiano di perdere tutto il denaro per una leggerezza che si può evitare benissimo. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Poste Italiane: la Polizia segnala la truffa dei 1000 euro

Il phishing Poste Italiane passa per una nuova email che promette la riscossione di un premio in denaro che dovrebbe arrivare con un accredito sul conto del cliente selezionato dal team tecnico del gruppo. Il noto istituto italiano ha poco a che vedere con una manovra circoscritta ad un gruppo di hacker ora sotto inchiesta da parte della Polizia Postale.

All’utente viene richiesto di prestare la massima attenzione nei confronti di un messaggio che contiene un link pericoloso. Grazie a questo allegato, infatti, si accede ad un sito copiato che ha le stesse caratteristiche tecniche e visive di quello pubblicato e registrato a nome di Poste Italiane.

Disposizione dei menu, intestazioni e loghi non fanno pensare alla frode. Si scopre invece che la richiesta di dati personali e del conto ha come fine l’inganno con il risultato di un conto azzerato che andrà perduto per sempre. Per convincere il malcapitato alla compilazione dei dati si usa il pretesto di un cambio policy causa GDPR. Ed è proprio a seguito de login che si perde il controllo.

Il consiglio generale è quello di contattare direttamente il proprio istituto alla ricezione della mail e di segnalare l’accaduto alle autorità competenti che prenderanno in carico le indagini contro questi truffatori.