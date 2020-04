La pandemia del Coronavirus ha richiesto la chiusura obbligatoria della tua palestra e temi di perdere i risultati di lunghi mesi di sacrificio e rinunce. Per fortuna esistono le migliori app fitness per dispositivi Android attraverso cui seguire una routine di allenamento senza attrezzi da casa per sentirsi e rimanere in forma. Ecco una selezione delle top app di sempre.

App Android per la palestra: ecco le proposte da non perdere

Le app Android per la palestra sono disponibili gratuitamente all’interno dello store ufficiale di Google. Offrono il meglio per allenarsi nel corso di queste lunghe settimane di isolante agonia sociale. Chi non vuole rinunciare al proprio benessere fisico sceglie queste proposte:

Fitify: disponibile in versione Free ed anche Pro. Impone un allenamento di 5 settimane con esercizi quotidiani adattati alle caratteristiche dell’utente. Vengono presi in considerazione parametri come sesso, età, altezza e specifiche fisiche per costruire una scheda perfetta.

disponibile in versione Free ed anche Pro. Impone un allenamento di con esercizi quotidiani adattati alle caratteristiche dell’utente. Vengono presi in considerazione parametri come sesso, età, altezza e specifiche fisiche per costruire una scheda perfetta. Leap Fitness Group: crea un allenamento di 30 giorni con una serie di esercizi da eseguire ogni giorno. Un’app di qualità a fronte anche delle numerose recensioni positive. Consente di allenare al meglio il proprio corpo con un programma progressivo total-body adatta per perdere peso e guadagnare muscoli. Sono disponibili diverse app per ogni allenamento e parte del corpo da allenare.

crea un allenamento di con una serie di esercizi da eseguire ogni giorno. Un’app di qualità a fronte anche delle numerose recensioni positive. Consente di allenare al meglio il proprio corpo con un programma progressivo total-body adatta per perdere peso e guadagnare muscoli. Sono disponibili diverse app per ogni allenamento e parte del corpo da allenare. Adidas Training by Runtastic: riconosciuta come una delle migliori app del settore replica le gesta delle precedente concedendo un allenamento mirato da fare in casa con esercizi personalizzati. Ottima grafica e coach digitale sempre pronto a soddisfare le nostre esigenze.

Combatti la pigrizia e rimettiti in moto anche in quarantena scegliendo queste app palestra adatte per un workout piacevole e divertente. I risultati sono assicurati.