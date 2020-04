A partire dalle 17 del 14 aprile, OnePlus presenterà la nuova famiglia di top di gamma. L’azienda sta cercando di mantenere la sorpresa sui nuovi device ma i rumor non si fermano mai. Ecco quindi che la scheda tecnica dei terminali è trapelata e possiamo scoprire in anteprima la dotazione di OnePlus 8.

Il device sarà più compatto rispetto alla versione Pro, ma non per questo meno performante. Infatti, OnePlus 8 potrà contare su un display AMOLED con una diagonale pari a 6.55 pollici. La risoluzione sarà FullHD+ pari a 2400 x 1080 pixel ma purtroppo non è chiaro se il refresh rate sarà a 90Hz o 120Hz come per il Pro.

Il System on a Chip scelto per OnePlus 8 sarà il Qualcomm Snapdragon 865. Questo SoC integra anche il model X55 in grado di supportare le reti 5G. I tagli di memoria RAM e interna previsti saranno due, uno da 8/128GB e uno da 12/256GB.

OnePlus 8 sarà un mostro di potenza

Il comparto fotografico dovrebbe essere uguale tra i due smartphone della famiglia. La fotocamera principale sarà una Sony IMX686 da 64 megapixel a cui si affianca una lente ultrawide da 20MP e un teleobiettivo da 12MP.

Al momento non si hanno informazioni certe ma non resta che attendere pochi minuti per scoprirlo. Anche i prezzi sono un’incognita, ma la versione Pro nella configurazione più performante potrebbe superare i mille euro. Ne consegue che la versione base di OnePlus 8 potrebbe attestarsi su circa 100-200 euro in meno. I OnePlus 8 saranno lanciati con Android 10 e con la nuova versione della OxygenOS mentre Android 11 arriverà certamente nei prossimi mesi.