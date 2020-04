TIM la combina davvero grossa mentre gli utenti non accettano di buon grado i nuovi aumenti per le offerte che fino a qualche tempo fa erano state scelte proprio per i loro costi bassissimi. La promessa del “per sempre” non vale per lo storico operatore, ora soggetto ad una nuova ondata di critiche dopo l’annuncio delle rimodulazioni per alcune tariffe.

Il comunicato ufficiale parla dell’esigenza di imporre un costo aggiuntivo di 1,99 euro con la giustificazione di dover necessariamente garantire un servizio sempre migliore al cliente. Ovviamente c’è la possibilità di recedere gratuitamente e senza vincoli contrattuali per scegliere una promo ex novo con l’operatore o una portabilità verso un altro gestore più conveniente. Ecco cosa è stato appena detto.

Comunicato Offerte TIM in aumento: ora i clienti sono veramente arrabbiati

“ Modifica contrattuale: Per esigenze legate all’evoluzione del mercato, dal 28/04/2019 la tua offerta costerà 1,99 Euro in più al mese. Solo per te […] Entro il 27/04/2019, puoi recedere o cambiare operatore, senza penali né costi di disattivazione e mantenere attiva la rateizzazione del prodotto, compilando su tim.it i moduli di “diritto di recesso” e “cessazione linea” o inviandoli via PEC a disattivazioni_clienti privati@pec.telecomitalia.it o andando nei negozi TIM. Info su tim.it/info o chiama il 409168“.

Questo è il testo di un SMS che potrebbe costringere molti clienti a passare verso un altro operatore telefonico. Chi decide di accettare le condizioni ottiene minuti infiniti di chiamate oppure 20 Giga al mese per un anno intero a partire dalla data di attivazione. In caso contrario, come già detto, è sempre possibile far valere il diritto di recesso gratuito. Si può procedere compilando l’apposito modulo online dal sito ufficiale dell’operatore.