Da qualche mese ormai tutti i nuovi e già clienti Netoip Mobile possono attivare le offerte che costituiscono l’attuale portafoglio di offerte del servizio della telefonia mobile ATR.

Alcune di queste offerte hanno dei costi mensili davvero bassi, partono infatti da soli 3 euro al mese. Scopriamone insieme qualcuna di queste.

Netoip Mobile propone delle offerte da soli 3 euro al mese

Partiamo subito con l’offerta Fire 2 N, costituita da un bundle di 200 minuti verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 20 SMS verso tutti e 2 GB di traffico internet al costo di 3 euro al mese. Ovviamente, come avrete potuto notare, si tratta di un’offerta con un bundle di dati abbastanza ristretto, probabilmente perfetta per gli utenti che utilizzano poco internet, come adolescenti alle prime armi o anziani.

Troviamo successivamente la Fire 5 N, che al prezzo mensile di 6 euro prevede 500 minuti verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 5 GB di traffico internet, di cui 3 GB utilizzabili in roaming nei Paesi dell’Unione Europea. La Xplore Netoip prevede invece minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 10 SMS verso tutti e 20 GB di traffico internet a 9.99 euro al mese.

Segue poi la Fire 50 N che permette di sfruttare 2000 minuti verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile, di cui 5 GB in roaming all’interno dei Paesi dell’UE. Il tutto per 12 euro al mese. Gli SMS, non presenti in questa offerta, vengono tariffati a 10 centesimi ciascuno. Per scoprire maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale dell’operatore.