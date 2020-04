La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha recentemente rilasciato una nuova serie TV spagnola che, nella penisola iberica non ha ottenuto molto successo. Eppure quest’ultima negli ultimi giorni è molto chiacchierata.

La serie TV in questione si intitola Toy Boy, trasmessa da Antena 3 a settembre 2019, cancellata poco dopo solo dopo 13 episodi per essere successivamente acquistata dalla piattaforma. Scopriamo i dettagli.

Netflix ha acquisito la serie TV spagnola Toy Boy

La serie TV Toy Boy, come anche La Casa di Carta, non sarebbe mai stata acquistata dalla piattaforma se quest’ultima non avesse visto in lei un grande potenziale. Possiamo parlare del tocco magico di Netflix o semplicemente che le serie vengono proposte nel momento giusto. Toy Boy è stata aspramente criticata in Spagna e allo stesso tempo ha ricevuto un enorme consenso a livello internazionale, come è possibile?.

La serie ha come protagonista uno spogliarellista di Marabella, Hugo, accusato di omicidio. In seguito ad una serata di eccessi, il ragazzo si risveglia sporco di sangue e con un corpo di un uomo carbonizzato al suo fianco, il marito di Macarena, una sua ex conquista. Hugo non ricorda di quello che è successo ma è sicuro di non aver ucciso quell’uomo.

Il ragazzo, in seguito ad un processo molto veloce viene condannato a 15 anni di carcere. In prigione, sette anni dopo riceverà la visita di Triana Marin, un giovane avvocato che si offre di aiutarlo facendo riaprire il caso. Triana ci riesce e Hugo viene scarcerato fino a un nuovo processo che dovrà scagionarlo definitivamente. Ma Hugo nutre forti dubbi: cosa vorranno in cambio da lui? Lui e Triana lavorano fianco a fianco pur essendo due persone profondamente diverse cercando di scoprire l’identità del vero assassino del marito di Macarena.

Il pubblico spagnolo ha accusato la serie in quanto i critici l’hanno considerata confusionaria, con troppa carne al fuoco e con una trama incoerente. Secondo la critica insomma, sarebbe da paragonare a Magic Mike e Cinquanta Sfumature di Grigio. Se la serie vi ha incuriositi non vi resta che visitare il sito ufficiale della piattaforma, dove troverete anche tutti gli altri nuovi contenuti.