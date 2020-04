Nel tempo del COVID-19 siamo sempre alla ricerca di modi per connetterci con amici e parenti lontani per passare del tempo insieme anche se distanti. D’altronde possiamo anche fare i bravi e stare in casa, ma il nostro bisogno di essere sociali deve trovare uno sfogo. Oggi vi sveliamo come guardare film e serie TV con i vostri amici grazie a Netflix Party, abilitando persino chat di gruppo per commentare ciò che vedete insieme.

Questa nuova funzione consiste in un’estensione disponibile per Google Chrome che “sincronizza la riproduzione dei contenuti e aggiunge una chat di gruppo ai tuoi programmi preferiti su Netflix”. Così facendo, l’app assicurerà che tu e i tuoi amici guardiate lo stesso video su Netflix contemporaneamente.