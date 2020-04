Lucifer potrebbe arrivare nelle prossime settimane sulla piattaforma di streaming online con la quinta stagione, o almeno con una prima parte. Gli utenti che hanno un account Netflix possono guardare le quattro stagioni disponibili ed essere i primi a guardare la quinta visto l’esclusiva della piattaforma.

La produzione in seguito alle direttive introdotte per limitare la diffusione del Coronavirus ha deciso di sospendere le riprese anche se all’appello mancava l’ultima puntata della quinta stagione. Fortunatamente per i fan, la data di lancio non dovrebbe subire nessun tipo di slittamento perché sarà mandata in onda una prima parte e in un secondo momento la seconda parte.

Lucifer 5: riprese sospese, ma una prima parte sarà mandata ugualmente in onda

A svelare qualche dettaglio in più dopo settimane di silenzio è una delle protagoniste principali delle serie, Mazikeen, nonché braccio destro di Lucifer. Ad interpretarla è Lesley-Ann Brandt e in una recente intervista ha dichiarato: “Le riprese dell’episodio finale erano quasi terminate. Non sarà la scelta ideale, ma fortunatamente il 99% delle riprese ci sono. Arriverà nei tempi previsti la prima parte.”

L’attrice, comunque, ha svelato qualche dettaglio in più anche sul suo personaggio svelando che in questa stagione sarà molto impegnata nel lavoro. In particolare, l’attrice ha risposto: “Ha il cuore spezzato, ci siamo passati tutti. Perciò si è buttata sul lavoro. La vediamo molto insieme a Chloe, perché le loro storie sono l’una il riflesso dell’altra. Stanno imparando molto l’una dell’altra, come fanno le amiche. Eve torna e c’è un po’ di dramma”.