Nel corso dei prossimi giorni Lenovo svelerà ufficialmente per il mercato cinese un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato, cioè il nuovo Lenovo A7. Questo device si distingue per essere alimentato da un processore di casa Unisoc.

Lenovo A7 in arrivo: ecco le caratteristiche tecniche principali

Al momento il nuovo entry-level Lenovo A7 non è ancora presente su nessuna piattaforma ufficiale dell’azienda cinese, ma in rete sono già trapelate parecchie informazioni riguardanti design e scheda tecnica. Il nuovo entry-level di casa Lenovo, come già accennato, si differenzia dagli altri smartphone della concorrenza in quanto non è alimentato né da un processore di Qualcomm né da un processore a marchio MediaTek. Ad alimentare il nuovo device, infatti, troviamo il processore Unisoc SC9863A. Si tratta di un processore sempre con otto core Cortex-A55.

Il display di questo dispositivo è un pannello con una diagonale pari a 6.09 pollici in risoluzione HD+, anche se il SoC presente a bordo è in grado di sopportare la risoluzione FulHD+. Sul display è presente poi un notch a goccia centrale con una fotocamera anteriore da 5 megapixel.

La parte posteriore si caratterizza per la presenza di una dual camera accompagnata da un flashLED. Nello specifico, abbiamo dei sensori fotografici rispettivamente da 13 e 2 megapixel con a supporto l’intelligenza artificiale. Ultima caratteristica di rilievo di questo smartphone è la presenza di una batteria removibile con una capacità di 4000 mAh.

Per ora non abbiamo altre notizie del prossimo Lenovo A7, soprattutto per quanto riguarda il prezzo. Tuttavia, viste le specifiche pensiamo che questo device sarà venduto ad un prezzo di circa 100€ al cambio attuale.