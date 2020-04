Come gli altri operatori telefonici attivi nel nostro paese, anche Iliad ha deciso di essere in prima fila per l’emergenza Coronavirus. Il provider ha messo a disposizione alcune iniziative di solidarietà digitale per alcuni suoi clienti. In questa occasione, il regalo di Iliad può definirsi duplice.

Iliad, per l’emergenza Covid ci sono due offerte speciali

Considerato che le offerte Giga 50 e Giga 40 già garantiscono un pacchetto completo di consumi con soglie per la navigazione internet e per le telefonate, il team commerciale di Iliad ha deciso concentrarsi sulla promozione Voce. Anche se non popolare ai livelli di Giga 50, attraverso quest’iniziativa i clienti ricevono telefonate no limits in Italia al costo di 4,99 euro ogni mese.

Il primo omaggio dedicato a chi è abbonato dell’offerta Voca riguarda la connessione internet. In condizioni normali, questa tariffa non prevede Giga per la navigazione di rete. In quest’occasione speciale, però, gli utenti potranno beneficiare di 10 Giga internet.

Il secondo dono, invece, riguarda le chiamate. Il provider mette sul piatto dei clienti telefonate no limits verso l’estero, in particolare modo verso Stati Uniti e Canada. Tutte le persone potranno comunicare con i loro contatti ed i loro amici in Nord America senza alcun costo extra rispetto al naturale prezzo della ricaricabile.

Inizialmente, come dal vecchio Decreto del Governo, Iliad aveva previsto una scadenza al 3 Aprile. A seguito dell’estensione delle normative, anche la compagnia francese ha optato per una proroga dei termini. Allo stato attuale, i clienti potranno utilizzare questi due bonus entro e non oltre il 30 Aprile.