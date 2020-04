Tanti modelli Huawei sono pronti ad aggiornarsi alla EMUI 10, nei prossimi mesi l’azienda prevede di rilasciare l’update per la maggior parte dei terminali commercializzati nel corso degli ultimi anni, con non poche sorprese e svariate novità.

La promessa è di vedere presto la EMUI 11 su tutti i device lanciati sul mercato a partire dal 2019, ma è anche vero che al giorno d’oggi in tantissimi stanno ancora attendendo la EMUI 10. Le prime a riceverla saranno ovviamente le versioni no brand (ovvero non vendute da un operatore telefonico), purtroppo non possiamo affermare con certezza l’esatto momento in cui sarà disponibile, la lista seguente è aggiornata al 14 aprile, ciò sta a significare che in futuro Huawei potrebbe decidere di aggiungere nuovi terminali con possibilità di fruire dell’update.

Huawei: ecco quali smartphone si aggiorneranno