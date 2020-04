Il secondo brand di Vodafone Italia, l’operatore virtuale ho.Mobile, ha recentemente deciso di aggiornare la propria applicazione ufficiale sia per la piattaforma Android che per quella iOS.

Lo scorso 9 aprile 2020 ha rilasciato i nuovi aggiornamenti, già disponibili sia su Google Play e su Apple Store. Andiamo a scoprire tutte le novità introdotte di recente.

ho.Mobile aggiorna la propria applicazione ufficiale

All’interno della nuova versione ho.Mobile, la 1.0.22 per iOS e 1.0.25 per Android ha modificato la visualizzazione delle notifiche in app e creato un centro di notifiche per consultare le comunicazioni personali con i propri clienti. Per il momento, salvo eventuali cambiamenti nei prossimi giorni, per i nuovi clienti rimangono attivabili le offerte operator attack a partire da soli 4.99 euro al mese.

La più economica è denominata Voce e prevede minuti ed SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico internet. Il costo cambia in base all’operatore di provenienza, per esempio gli utenti che provengono da Iliad, Fastweb e dagli operatori virtuali pagano solamente 4.99 euro al mese. Gli utenti che invece provengono da Tim e WindTre pagheranno una cifra di 9.99 euro al mese.

I primi possono attivarla direttamente online sul sito ufficiale dell’operatore e pagheranno una spesa iniziale di 5.99 euro di cui 4.99 euro per il primo mese anticipato e 99 centesimi di euro per il prezzo della SIM, il costo di attivazione è gratuito. I secondi invece potranno sottoscriverla solamente nei negozi autorizzati e pagheranno un costo di attivazione di 9.99 euro comprensivo del prezzo della nuova SIM ricaricabile. Non vi resta che dare un’occhiata al sito ufficiale e scaricare la nuova applicazione.