Nel corso del 2019 sono state molteplici le offerte telefoniche Low Cost che, di fatto, hanno permesso agli operatori telefonici Italiani di aumentare vertiginosamente il numero dei propri utenti. Come c’era da aspettarsi, quindi, il 4G ha raggiunto dei picchi record, attestandosi nuovamente come la miglior tecnologia mobile su tutto il territorio. Ogni giorno, infatti, milioni di Italiani sfruttano la rete di quarta generazione per effettuare le più disparate operazioni, come ad esempio guardare un film, lavorare, giocare e tanto altro ancora. A quanto pare, però, di recente è stato confermato che il 4G non è più uno standard di rete sicuro. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Falla 4G: decine di migliaia di clienti Tim, Wind Tre e Vodafone in pericolo

Come accennato precedentemente, quindi, nelle ultime settimane il 4G è stato sottoposto ad un’attenta analisi dalla quale è emersa la presenta di una pericolosa falla, documentata in ogni suo dettagli nel report ufficiale “Alter Attack”. Secondo quanto mostrato nella documentazione, quindi, il bug di sicurezza, che quindi interessa l’intero rete 4G mondiale, è diffuso in ben tre protocolli diversi dedicati rispettivamente alla connessione, alla disconnessione e allo scambio di informazioni attraverso la rete.

Attraverso la falla, quindi, Hacker e Cyber Criminali hanno la possibilità di scagliare molteplici attacchi informatici, come ad esempio un attacco DDoS, Sniffing di rete, MITM e tanto altro ancora. Stando a quanto riportato dagli esperti, inoltre, la falla di sicurezza non può in nessun modo essere risolta. Ciò significa, quindi, che per tornare in sicurezza bisognerà effettuare il passaggio al nuovo standard di rete 5G.