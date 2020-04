Comet ed Expert lanciano le nuove offerte segrete per battere Euronics

La situazione che attualmente vige in Italia così come in tanti altri paesi del mondo, ha visto il commercio svanire totalmente. Almeno per quanto riguarda i grandi negozi di elettronica, sembra che le vendite siano ridotte a zero e tutto sarebbe ancor più grave se questi non disponessero di siti su cui è possibile compiere regolarmente acquisti.

Expert e Comet ad esempio stanno provando a portare avanti alla meglio l’attività con tante offerte sui propri siti ufficiali. Quest’ultimo periodo non ha visto pertanto venir fuori i nuovi volantini ma sui portali e-commerce delle due aziende sono tante le offerte disponibili. Si parte infatti da ogni oggetto di elettronica, fino ad arrivare ad elettrodomestici ecc. L’attenzione è però focalizzata sugli smartphone.

Expert e Comet provano a battere la concorrenza di Euronics con tante nuove offerte per il pubblico online

Sui loro portali Expert o Comet stanno provando a dare il massimo contributo per gli utenti. Ci sono infatti articoli di ogni genere nel mondo dell’elettronica, anche se a svettare sono sempre gli stessi: TV, tablet, smartphone e quant’altro.

In questo momento sembra che Expert abbia deciso di mettere in mostra grandi dispositivi, come ad esempio quelli di casa Oppo. Ecco ad esempio Reno Z a soli 349 euro spedizione inclusa nella versione da 128GB. Non finisce qui però visto che è online anche Oppo A9 2020 a soli 229 euro. Non potevano poi mancareGalaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra 5G di casa Samsung, rispettivamente a 1.029 e 1.379 euro.

Comet provvede poi con smart tv Samsung da 55″ a 379 euro e smartphone come iPhone XR 64 giga in prima fila a soli 669 euro. Infine Huawei MediaPad T3 10″ a 149,90 euro.