Abbiamo scelto un titolo per questo pezzo che considerare provocatorio è poco, visto che non esiste una vera possibilità di accorgersi di essere spiati attraverso il vostro smartphone. Un virus informatico infetta i nostri dispositivi e la porta di accesso siamo ovviamente noi stessi.

Ma non stiamo parlando, come giorni fa, di hacker criminali che rubano la vostra identità digitale, i codici di accesso all’home banking e la vostra SIM con un paziente lavoro di raccolta dati. Di tutte le più infami truffe che sfruttano nuovi metodi per raggirare le persone, lo spionaggio a questi livelli è inimitabile.

Non vi basta conoscere alla perfezione le app infette sugli Store digitali e tenere a bada l’onnipresente metodo del phishing che tesse le peggiori trappole. La Polizia Postale ha sempre trovato contromisure adatte e dispensato consigli per evitare che le truffe informatiche facciano nuove vittime. Ma di fronte a questo tipo di spionaggio tutto diventa vano.

Come reagire se vi spiano attraverso lo smartphone

Non resta da provare nulla, perché già in passato un video de Le Iene dimostrò che siamo ampiamente spiati attraverso lo smartphone da anni. Allora la cosa migliore da fare, in caso che vi accorgiate di essere sotto controllo, è non fare niente e lasciarsi trasportare dal destino.

Lo so, potrà sembrare una banalità, ma il dispositivo perfetto che resista a qualunque tipo di attacco informatico non esiste, e quindi non ci resta che vivere la vita normalmente come se di questa informazione ferale non sapessimo nulla. Tutta la nostra vita privata alternativa, le amanti, gli affari illeciti, la droga e altre cose che vorremmo tenere nascoste, non è al sicuro.

Ma chi ci spia? Beh, i servizi segreti governativi ovvio. Ma il problema è che le software house che hanno creato questi programmi di spionaggio sono stati comprati da aziende private e sono finiti inevitabilmente sul Dark Web. Quindi siamo alla mercé di tutti: abbiamo un Grande Fratello che ci guarda sempre nel profondo 24 ore su 24.

Vivete la vostra vita, ma non sperate di nascondere i vostri loschi affari a lungo, soprattutto se avete uno smartphone al vostro seguito.