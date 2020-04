Hai sempre trasportato foto e file dal computer al telefono tramite un cavo o via e-mail? Microsoft e Samsung hanno trovato un metodo migliore. L’ultima build di Windows 10 Insider, ti consente semplicemente di trascinare e rilasciare i file tramite WiFi da e verso qualsiasi smartphone Samsung supportato come il Galaxy S10 o S20, come notato da SamMobile.

Come funziona il drag & drop tra Samsung e Windows 10

Microsoft aveva già iniziato a semplificare il lavoro tra dispositivi Android/Samsung e PC. Il mese scorso, ha introdotto il copia-incolla da Windows 10 ai telefoni Samsung e ti aveva già consentito di ricevere notifiche e persino di rispondere alle chiamate da qualsiasi telefono Android. Tutto ciò di cui hai bisogno per utilizzare la funzione è l’app “Your Phone” di Microsoft e il “Link To Windows” di Samsung.

Ci sono alcuni avvertimenti da fare. La dimensione dei file è limitata a 512 MB, quindi non potrai trasferire film in HD più grandi di questa dimensione dal computer al telefono, ad esempio. I trasferimenti sono anche limitati a 100 file, quindi anche l’invio di una grande quantità di foto dal tuo telefono al PC non sarà completamente fluido. Infine, il telefono e il PC dovranno essere sulla stessa rete WiFi e il servizio richiede il collegamento Samsung a Link To Windows 1.5 o superiore, che non è necessariamente supportato su tutti i dispositivi Galaxy.

Come accennato, la funzionalità è disponibile solo sull’ultima versione di Windows 10 Insider per ora, ma dovrebbe essere distribuita a tutti nella prossima versione generale.