WhatsApp in questi giorni in cui gli italiani sono costretti ad una quarantena forzata si sta rivelando essere ancora più importante che in passato. Attraverso la piattaforma di messaggistica italiana, è possibile mantenere i contatti – seppur virtuali – con amici, parenti o anche colleghi di lavoro.

WhatsApp, gli utenti devono dare molta attenzione a questo SMS

Purtroppo, ad approfittare di un’attenzione sempre pilata verso la chat ci sono anche i cybercriminali che affollano la rete. A questo proposito, è doveroso sottolineare come da giorni sia tornato a circolare un SMS potenzialmente pericoloso con questo preciso testo: “Saluti da WhatsApp! Il tuo numero di telefono non è registrato su questo dispositivo. Clicca sul link per attivare il numero di telefono”.

Al testo è associato anche un link, la vera esca che espone ad un potenziale rischio migliaia e migliaia di utenti.

La tecnica qui utilizzata dai malintenzionati è quella classica del phishing. Proprio attraverso un messaggio sensazionalistico come questo, si cerca di indirizzare alcuni lettori verso un link davvero rischio che espone alla condivisione di dati personali sensibili e privati. I dati personali saranno poi utilizzati per scopi commerciali o per creare dei profili fasulli.

Quello dell’SMS che vi abbiamo presentato non è l’unico rischio a cui far caso in questi giorni. Come vi abbiamo evidenziato anche in altre circostanze, sulla piattaforma continuano a circolare una lunga serie di fake news con argomento principale l’epidemia di Coronavirus. Sia nell’uno che nell’altro caso, l’unica soluzione per evitare ogni genere di pericolo è eliminare il messaggio.