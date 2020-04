WhatsApp: gli utenti adesso sono stanchi e vanno via per un motivo

La situazione di certo non aiuta, ma un’applicazione come WhatsApp non può essere altro che da aiuto durante un periodo così d’emergenza. Le persone infatti sono contentissima di avere a disposizione un’applicazione del genere che può permettere a tutti di tenersi in contatto nonostante la distanza forzata.

Sono 10 anni circa ormai che la nota piattaforma colorata di verde permette agli utenti di avere molte più opzioni rispetto ai semplici e vecchi SMS. Ora come ora però qualcuno starebbe evidenziando problematiche di cui tutti sono ormai a conoscenza da tempo. Si tratta delle solite truffe che non smettono mai di arrivare all’interno della chat e di ingannare soprattutto i più ingenui. A quanto pare WhatsApp avrebbe pensato di introdurre una soluzione, la quale potrebbe entrare in vigore a partire dalle prossime settimane. Qualcuno però avrebbe deciso di dire definitivamente basta.

WhatsApp, gli utenti scappano via a causa delle truffe ma potrebbe esserci una soluzione

WhatsApp avrebbe rilevato che diverse persone sarebbero scappate via durante le ultime settimane. La motivazione consisterebbe nelle troppe truffe ricevute in chat durante questi giorni. Sembra però che la nota piattaforma di messaggistica abbia trovato una nuova soluzione per provare a risolvere il problema. Visto che le truffe si diffondono sempre con le solite catene di Sant’Antonio, WhatsApp avrebbe deciso di rimodulare la situazione. Infatti sarà possibile inoltrare direttamente un messaggio solo una volta.

Come ben sapete, attualmente WhatsApp permette di inoltrare un messaggio fino a cinque volte, una ulteriore riduzione rispetto agli scorsi anni in cui era possibile farlo per molte più volte.