La primavera di WhatsApp sarà verosimilmente caratterizzata da una novità che tutti gli utenti stavano attendendo da tempo. Finalmente, la piattaforma di messaggistica istantanea darà vita alla sua Dark Mode, la modalità notturna a lungo annunciata dagli sviluppatori.

WhatsApp, da Facebook arriva l’idea di una chat diversa

Anche se ancora non disponibile nelle versioni stabili della chat, il consenso della Dark Mode è già alto. Per un aggiornamento che gode del favore del pubblico, ce n’è un altro in rampa di lancio che potrebbe lasciar basite non poche persone.

Come noto, tra Facebook e WhatsApp, nel corso di questi anni, si è venuto a creare un dialogo sempre più fitto. Dall’acquisizione multimiliardaria di WhatsApp da parte di Facebook si è parlato a lungo di una fusione tra lo stesso social network e la piattaforma di messaggistica istantanea.

Questo scenario sembra no essere assolutamente all’ordine del giorno né ora né in futuro. C’è però un’altra novità che potrebbe coinvolgere le due piazze virtuali. Sulla base delle volontà di alcuni sviluppatori, a breve le conversazioni WhatsApp potrebbero estendersi, oltre che ai contatti della rubrica, anche agli amici di Facebook. In base a questo disegno WhatsApp diventerebbe una sorta di alter ego per Messenger.

Gli utenti, da ciò che si legge in rete, sembrano non aver apprezzato molto queste indiscrezioni e continuano a chiedere una chiara indipendenza tra i due servizi. Le voci di dissenso sono talmente tali che in rete, alcune persone stanno minacciando in massa un esodo di massa da WhatsApp.