Volantino Euronics batte Expert e Trony: prezzi bassi e grandi sconti

Il volantino Euronics riesce a battere Expert e Trony con il lancio di una campagna promozionale tra le più interessanti del periodo, grazie proprio alla possibilità di sfruttarla direttamente online, senza necessariamente doversi recare personalmente in negozio.

Data la chiusura a tempo indeterminato dei punti vendita in Italia, l’unica via da intraprendere per cercare di effettuare acquisti di tecnologia consiste proprio nel collegamento al sito ufficiale, con consegna gratuita presso il proprio domicilio indipendentemente dalla cifra effettivamente spesa.

Volantino Euronics: tanti sconti per tutti gli utenti

I migliori prodotti in promozione, forse anche i più richiesti e desiderati dal pubblico, sono sicuramente gli smartphone, non possiamo trascurare la presenza di Huawei P30 Pro alla modica cifra di 629 euro, affiancato dai top di gamma del momento, quali sono Xiaomi Mi 10 in vendita a 899 euro, oppure un incredibile iPhone 11 a 819 euro.

Le occasioni ovviamente non terminano qui, basti pensare infatti all’economico Xiaomi Redmi Note 7 commercializzato a 149 euro, oppure anche un ottimo Huawei P Smart+ 2019 acquistabile con una spesa finale di 179 euro, senza dimenticare anche altri terminali degli stessi brand, come Huawei Y7 2019, Huawei Y5 2019 o gli ultimi Samsung Galaxy S20.

Come specificato in apertura, gli acquisti dovranno necessariamente essere completati solo sul sito ufficiale, non sarà possibile recarsi personalmente in negozio. La consegna è da ritenersi completamente gratuita su ogni acquisto effettuato, per maggiori informazioni vi potete collegare direttamente a questa pagina relativa al volantino Euronics.