L’operatore Vodafone Italia ha recentemente deciso di proporre l’offerta denominata Special Minuti 7 GB anche ad alcuni già clienti privati ricaricabili selezionati.

L’offerta in questione viene proposta principalmente agli utenti che possiedono SIM poco utilizzate e/o che comunque non possiedono alcuna offerta attiva, ma solamente il piano tariffario della SIM. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Vi ricordo che l’operatore ha anche recentemente regalato Giga illimitati da utilizzare in questo periodo di emergenza sanitaria.

Vodafone Special Minuti 7 GB proposta anche ai già clienti

L’offerta Special Minuti 7 GB prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 7 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 5 euro al mese. Le SIM che non generano traffico telefonico vengono chiamate nel gergo “sim silenti” e non aumentano l’ARPU, ovvero l’Average Renevue Per Unit dell’operatore.

L’operatore comunica: “Si invitano tutti i clienti Vodafone con sim silenti a verificare se sono stati selezionati per attivare Vodafone Special Minuti 7 Giga“. Attualmente le offerte personalizzate sono davvero molto e sono proposte anche attraverso diversi canali come negozi Vodafone, SMS, applicazione o dal sito ufficiale dell’operatore.

Se il cliente Vodafone possiede più SIM intestate a proprio nome, alcuni rivenditori dopo aver inserito il numero di telefono mobile del cliente potranno verificare le sue offerte personalizzate. La stessa offerta tariffaria viene proposta anche ad altri clienti selezionati con prezzi diversi, per esempio a 6 euro o 10 euro o 17 euro. Per scoprire tutte le altre offerte, che prevedono sicuramente più Giga di quella appena presentata, non vi resta altro che visitare il sito ufficiale dell’operatore.