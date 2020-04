Vodafone ha trovato il modo per recuperare utenti: 3 offerte fino a 50GB

Vodafone ha intrapreso un percorso ben preciso durante gli anni, riuscendo addirittura ad arrivare ad essere il primo provider tra quelli mobili. La concorrenza infatti può poco di fronte ad un’azienda che ha costruito una rete 4G estesa in tutto il continente e con la miglior qualità in assoluto a detta degli utenti.

Ora come ora però non se la passa alla grande vista l’entrata in scena di un altro operatore che è riuscito a prendersi tanti utenti. Iliad ha dato grande spinta al mondo della telefonia, portando tanti gestori a scendere con i prezzi delle proprie offerte. Ora il turno è proprio di Vodafone e l’azienda vuole riprendersi tutti gli utenti scappati via. Pertanto arrivano le Special Minuti con tutto incluso.

Con Vodafone potete avere il meglio: ecco le migliori offerte per rientrare

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB