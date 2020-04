In questo mese di aprile, proprio a cavallo delle festività pasquali, gli utenti di Vodafone stanno scoprendo un’amara sorpresa legata al proprio profilo telefonico. Ancora una volta, infatti, il gestore di telefonia britannico ha deciso di applicare degli aumenti di prezzi per alcune tariffe. A differenza del recente passato, questa volta Vodafone non prevede modifiche per i piani di telefonia fissa, ma bensì per i piani di telefonia mobile.

Vodafone, sono in arrivo aumenti di prezzo sino a 5 euro

Solo una parte dei clienti di Vodafone sarà esposta alle rimodulazioni dei contratti. In questo caso, i rincari tariffari saranno validi per le seguenti ricaricabili: Vodafone Digital, Special 600 e Special 1000 4GB. Non è prevista una quota fissa per gli aumenti di queste offerte. I rincari, infatti, avranno valore variabile con un minimo di 1,50 euro ed un massimo di 4,98 euro.

Alcuni utenti stanno scoprendo solo ora questa modifica, nonostante la compagnia ha ufficializzato le modifiche dei listini a partire dallo scorso 20 Marzo. Come da prassi, infatti, tutti i clienti interessati da tale provvedimento sono stati raggiunti per tempo da una serie di SMS informativi. Essendo trascorsa questa data limite, gli utenti non avranno più la possibilità di disdire senza penali il loro contratto.

In linea con ciò che abbiamo mostrato nelle scorse settimane, Vodafone ha scelto di applicare anche un ulteriore rimodulazione dedicata alle schede SIM. Le attuali direttive dell’operatore inglese prevedono una quota fissa di spesa di 5 euro al mese per tutti i clienti che fanno utilizzo di una scheda SIM attiva senza una ricaricabile associata.