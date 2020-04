Da diverse settimane circolano sul web e sui social network diverse teorie riguardo le misure economiche che saranno adottate, post emergenza, per ripristinare il debito contratto in questo momento così delicato e unico nella storia della Repubblica Italiana.

Il denaro mobilitato per fornire un sostegno ai lavoratori, alle imprese e a tutte le famiglie non è poco: si parla di centinaia di miliardi sbloccati nel giro di pochi giorni. Che però, come fa notare qualcuno, dovranno essere in qualche modo compensati.

Questa speculazione – di dubbio fondamento, dal momento che nessuno dei più importanti economisti si è espresso in tal senso – ha dato vita alle teorie più disparate, tra cui una in particolare ha fatto breccia nelle menti dei cittadini. E corrisponde alla così ribattezzata Virus Tax.

Virus Tax, una pericolosa fake news

La notizia, nata dal ricordo dell’Eurotassa di Prodi e della tassa nel ’92 sotto Amato, sta alimentando le paure dei risparmiatori e degli investitori da giorni. Ma si tratta di una fake news, una pericolosa fake news, perché getta panico tra i cittadini e sfiducia verso le istituzioni: una cosa di cui non abbiamo assolutamente bisogno.

Generare malcontento verso il Governo, che in questo momento sta applicando norme di sicurezza a tutela della salute di tutti i cittadini, significherebbe anche mettere in discussione il suo operato e la validità delle sue direttive. Che non vanno assolutamente considerate fallaci, dal momento che sono state concepite da esperti in materia e soprattutto sono state prese a modello per la loro validità da tutti i Paesi europei che in questi giorni affrontano la medesima battaglia.

Una mossa economica in stile Virus Tax, va chiarito e sottolineato, non solo non è nelle intenzioni del governo, ma sarebbe impensabile: in qualche modo saremo chiamati a posteriori (dato che al momento il denaro necessario è stato richiesto all’Europa, e non ai cittadini) a contribuire nella ricostituzione dell’economia italiana, ma non con un prelievo forzoso dai conti correnti.

Pertanto la Virus Tax è solamente una bufala.