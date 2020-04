La maggior parte di noi si guarda bene dal rispondere ad una chiamata con numero sconosciuto. Ma molte volte siamo in attesa di un contatto dall’estero o di una importante telefonata di lavoro e decidiamo di rispondere senza sapere che esiste la nuova truffa Ping Call. Arriva da Tunisia e Regno Unito ed è stata prontamente segnalata anche in TV dopo il nuovo servizio del famoso programma “Le Iene“. Dobbiamo fare attenzione per queste ragioni.

Truffa Ping Call: chiamate sconosciuta che svuota il tuo credito all’istante richiede parecchia attenzione

Un argomento di discussione relativamente recente è stato affrontato anche dai giornalisti de “Le Iene” dopo un crescente numero di casi che hanno coinvolto diverse persone. Il nuovo genere di truffa telefonica non viaggia in casa e passa per telefonate sospette gestite da alcuni bot, intelligenze artificiali che usano un nuovo meccanismo per svuotare il credito dei clienti con linea mobile e fissa (anche aziendale).

Tunisia ed Inghilterra sono le location da cui tutto ha inizio. Viene effettuata una breve chiamata. Così sfuggente che non si ha nemmeno il tempo di rispondere. Presi dalla curiosità tentiamo di ricontattare l’interlocutore ed è proprio in questo istante che accettiamo le condizioni nascoste del mittente. Chiamiamo, senza volerlo, un numero Premium che azzera il credito residuo e riesce addirittura a svuotare carte di credito e prepagate eventualmente usate per onorare le ricariche della linea fissa. Le bollette potrebbero lievitare a dismisura fino a mandarvi in bancarotta.

Come difendersi

Sulla base delle considerazioni precedenti basta un attimo di distrazione e finiamo nei guai. Per non incorrere in conseguenze gravi occorre:

NON telefonare MAI a numeri sospetti

a numeri sospetti informarsi sul numero tramite una ricerca online

disattivare le chiamate all’estero

utilizzare app anti-frode (come Truecaller, anche se non infallibile)

contattare il servizio Clienti del proprio operatore

Invitiamo tutti i clienti alla massima attenzione ed alla collaborazione lasciando eventuale prova di contatto alla nostra redazione per una migliore interpretazione dei fatti e per eventuali aggiornamenti al riguardo.