Numerosi conti correnti continuano a essere svuotati per colpa di una truffa sullo smartphone che ci porta a perdere tutti i nostri risparmi. In pratica le nostre SIM vengono clonate, e vi raccontiamo con dovizia di particolari com’è possibile che dal nostro smartphone parta un articolato sistema per aggirare ogni nostra possibile difesa.

Ogni giorno miliardi di utenti in tutto il mondo si collegano al web per scopi ludici o lavorativi, e non a caso internet è il mezzo più sfruttato per perpetrare truffe in grado di farvi perdere tutto il denaro. Tuttavia c’è sempre un modo per fuggire dai raggiri, ma bisogna essere veloci e arguti, cosa che non sempre riesce a un utente medio.