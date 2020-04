Mentre il mondo stranamente ancora s’interroga se il 5G sia possibile correlarlo alla diffusione del Coronavirus, con tanto di atti vandalici ai danni delle torri radio nel Regno Unito, ci sono persone che ragionano sul futuro della tecnologia. Sul tavolo c’è il destino dei messaggi di testo che potrebbero tramontare definitivamente per l’arrivo degli SMS 5G.

Dunque non saranno i tanto decantati servizi di messaggistica istantanea a decretare la fine dei comuni SMS e MMS, quanto un’applicazione degli stessi sotto una luce nuova, quella della quinta generazione delle reti.

SMS 5G: addio agli SMS/MMS grazie alle reti di quinta generazione

Una conferenza stampa tenutasi in Cina, a cui hanno partecipato tutti i big del settore della telefonia mobile, ha raccolto una serie di contenuti interessanti che puntano verso un nuovo servizio di messaggistica basato sulle reti di quinta generazione. I cosiddetti messaggi 5G sarebbero in grado di eliminare il limite di lunghezza degli SMS tradizionali, potrebbero supportare vari formati multimediali e funzionare sia online che offline. Inoltre sarà possibile leggere i rapporti sullo stato dei messaggi senza costi.

Unendo le potenzialità appena descritte a una flessibilità di accesso ai servizi di rete, gli SMS 5G tracciano nuove possibilità d’uso integrandosi alle applicazioni preesistenti sugli smartphone. I vecchi SMS potrebbero davvero aver raggiunto la pensione, ma per ora tutte queste innovazioni sono relegate al mercato cinese.

In Estremo Oriente gli SMS 5G sono già pronti al lancio massivo per il grande pubblico entro l’estate 2020, e pare che Huawei stia già effettuando degli stress test per capirne tutte le potenzialità e i relativi limiti. Tuttavia, anche Samsung, Xiaomi, OPPO, Vivo, Lenovo, Meizu e ZTE sono al lavoro in gran segreto su questa nuova tecnologia di comunicazione. Le prossime settimane saranno cruciali per saperne di più.

Stay tuned.