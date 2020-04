In questi giorni, caratterizzati anche dalle norme sul distanziamento sociale per il diffondersi del Coronavirus, gli italiani saranno trascorrendo molto tempo dinanzi alla tv. Ora con una serie tv, ora con un film, si prova ad abbattere la noia. Non è un caso se, anche in assenza di sport e calcio, i palinsesti di Sky restano ricchi di appuntamenti.

Sky, il servizio Mediaset Play è disponibile a costo zero su SkyQ

Non ci sono soltanto i contenuti televisivi per gli utenti Sky. La piattaforma satellitare, infatti, mette a disposizione anche importanti servizi aggiuntivi: tra questi uno di recente disponibilità è targato Mediaset.

I clienti che hanno a loro disposizione il decoder di ultima generazione, SkyQ, possono ora scaricare l’applicazione Mediaset Play. Il servizio è disponibile completamente a costo zero sui costi dell’abbonamento mensile. L’accesso a Mediaset Play è garantito a tutti, andando nella sezione App di SkyQ.

Come già previsto su altre piattaforme, attraverso Mediaset Play i clienti Sky avranno libero accesso ai contenuti di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 tramite un ricco catalogo streaming. Inoltre, laddove vi è un programma che già ha avuto inizio sulle reti ammiraglia Mediaset, è possibile beneficiare della funzione Restart.

La disponibilità di quest’app su SkyQ ha reso ancor più proficuo il dialogo tra Sky e Mediaset. In questi ultimi mesi, dopo aver accantonato la lunga battaglia dei passati anni, le due compagnie sono accomunate da reciproci interessi. Se Sky è intenzionata ad offrire sempre più servizi ai suoi clienti, Mediaset vuol privilegiare la diffusione delle sue tv generaliste.