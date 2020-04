Le SIM telefoniche possono valere diverse decine di migliaia di euro: le piccole card telefoniche che siamo abituati a vedere rappresentano un piccolo mondo sommerso agli occhi degli utenti, il quale si tramuta in una nicchia molto apprezzata da alcuni collezionisti. Le cosiddette “SIM TOP Number” o “goldnumber” sono delle card telefoniche molto particolari: all’apparenza semplici come tutte quelle commercializzate dagli operatori telefonici, esse conservano la loro particolarità nel numero che le rappresenta, il quale si distingue dalla massa grazie a combinazioni speciali dotate, alcune volte, anche di lettere.

SIM speciali: anche Tim, Vodafone, WINDTRE le hanno

Sebbene il numero di queste SIM sia veramente ristretto, nulla vieta agli operatori nazionali di coniarne delle nuove. In alcune occasioni speciali, ad esempio, questo è successo anche per Tim, Vodafone e WindTre. Un esempio concreto? Non troppo tempo fa, gli operatori nazionali hanno creato dei goldnumber per una raccolta fondi a favore dell’istituto per la Cura dei Tumori. Dall’asta che ne è succeduta è emerso che: