RC auto e Bollo Auto: ecco come e quando saranno da pagare

La quarantena causata dal virus ha spinto il Governo Italiano e le Regioni ad apportare delle modifiche ai metodi di pagamento di alcune delle tasse in scadenza nel periodo corrente, è importante tenere bene a mente come e quando sarà necessario pagare RC auto e bollo auto, onde evitare spiacevoli incomprensioni o ritardi.

La prima cosa da sapere è la più ovvia, non verranno aboliti, né potrete considerarvi esenti nel 2020, tutti le dovranno pagare, in alcuni casi in periodi differenti dalla scadenza periodica. Grazie al Decreto Cura Italia, infatti, il Governo ha stabilito che ogni RC auto in scadenza nelle mensilità incluse tra Febbraio e Aprile sarà prorogata di 30 giorni; in altre parole, l’utente avrà 1 mese oltre la scadenza per regolarizzare la propria posizione, entro tale intervallo di tempo resterà comunque completamente valida.

Bollo auto e RC auto: cosa cambia per il pagamento

Per quanto riguarda il bollo auto, invece, le modifiche potrebbero differire di regione in regione, dato che viene riscosso dalla stessa. La pratica più diffusa consiste nella proroga fino al 30 giugno 2020 del pagamento delle scadenze di febbraio, marzo, aprile e maggio, senza mora e costi aggiuntivi. Il pagamento poi sarà da versare esattamente come tutti gli anni, quindi negli sportelli dedicati, in posta, presso le tabaccherie o gli istituti bancari (molto comoda la possibilità di versare il bollo auto da casa tramite l’home banking).

Come specificato in precedenza, raccomandiamo tuttavia di controllare il sito della propria Regione per verificare l’esatta presa di posizione della stessa riguardo il tema del bollo auto.