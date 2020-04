I clienti PostePay sono disperati dopo la scoperta di un conto che mostra una disponibilità di 0€ sulla carta e sul conto corrente. Attenti al nuovo SMS. Ci è stato segnalato da un sempre maggior numero di utenti che ci lasciano penare si possa trattare senza dubbio di una pericolosa truffa architettata da qualche hacker.

In effetti la Polizia Postale ha pubblicato un estratto in cui parla di un messaggio killer in grado di svuotare le carte di tipo Standard ed Evolution in pochi secondi. Complici di questo attentato alle nostre finanze sono i cyber criminali anonimi e noi stessi, ora preda di un raggiro che espone i nostri dati sensibili al miglior offerente. Ecco cosa succede e come evitare di cadere in trappola.

PostePay azzerata da un SMS pericoloso: rabbia ed attenzione dopo la truffa

Ai telefoni Android ed iOS dei clienti che hanno acquistato un piano Postepay è giunto un messaggio urgente la cui finalità è emerse solo a seguito di un azzera conto. Un ipotetico cambio delle regole interne ha richiesto un immediato intervento di rettifica sui dati utente da parte dei dirette interessati. Molte persone hanno deliberatamente fatto il login all’interno del sito Internet rischioso segnalato dal link contraffatto allegato alla comunicazione in arrivo.

L’indirizzo spia è stato contrassegnato come URL sospetto ma gli utenti, presi dalla foga del momento, hanno deciso di accedervi e compilare il questionario in cui si richiedeva l’accesso esclusivo e l’indicazione delle nuove password. Molti sono finiti in malora con un conto in rosso.

I segnali contraddittori del messaggio non sono bastati a fermare i clienti dal click fatidico. Codici di consegna fasulli, intestazioni e partita IVA sbagliati ed altri elementi tipici del layout del sito hanno tratto tutti in inganno con un risultato certo: PostePay inutilizzabile.

Consigliamo sempre di diffidare da email ed SMS che indicano promozioni in corso, regali o richiesta di modifiche ai dati. Contattare il Servizio Clienti e l’autorità di sicurezza per prendere informazioni. Mai accreditare messaggi simili in quanto spesso sono molto pericolosi per la nostra sicurezza ed il nostro denaro. Procedete con cautela.